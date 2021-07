CINÉMA EN PLEIN AIR À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Ménitré.

Projection de 10 courts-métrages à la tombée de la nuit

La boîte carrée est une association nomade qui déambule avec le magic bus.

Marchant sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de populaire, le petit cinéma ambulant de La boîte carrée expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage.

En quête d’échanges et d’alternatives, La boîte carrée passe par les villages pour aller à la rencontre du public. Au programme :

• le festival le plein de super avec ses courts-métrages,

• des films accessibles, mais exigeants, valorisant un cinéma indépendant, enjoué, poétique, vivant… le plus souvent réalisé par de jeunes auteurs

+33 7 85 08 09 80

