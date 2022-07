Cinéma en plein air

Cinéma en plein air, 3 août 2022, . Cinéma en plein air



2022-08-03 – 2022-08-18 Du mercredi 03 août 2022 au jeudi 18 août 2022 Dans le cadre d’Alençon Plage, la Ville d’Alençon va organiser en août cinq séances gratuites de cinéma en plein air. L’occasion de (re)découvrir des films dans le cadre bucolique du parc des Promenades. Mercredi 3 août

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

Film d’animation américain de Joel Crawford (2020). Jeudi 4 août

CRUELLA

Comédie dramatique américaine de Craig Gillespie (2021), avec Emma Stone… Mercredi 10 août

1917

Film de guerre anglo-américain de Sam Mendes (2019), avec Georges Mackage, Dean-Charles Chapman…

Tous publics avec avertissement

Certaines scènes de guerre peuvent être de nature à choquer le public Mercredi 17 août

LES VIEUX FOURNEAUX

Comédie française de Christophe Duthuron (2018), avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud… Jeudi 18 août

LE DISCOURS

Comédie française de Laurent Tirard (2021) avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, François Morel… Au parc des Promenades

Début de séance à la tombée de la nuit

En cas de mauvais temps la séance sera annulée Du mercredi 03 août 2022 au jeudi 18 août 2022 Dans le cadre d’Alençon Plage, la Ville d’Alençon va organiser en août cinq séances gratuites de cinéma en plein air. L’occasion de (re)découvrir des films dans le cadre bucolique du parc des… Du mercredi 03 août 2022 au jeudi 18 août 2022 Dans le cadre d’Alençon Plage, la Ville d’Alençon va organiser en août cinq séances gratuites de cinéma en plein air. L’occasion de (re)découvrir des films dans le cadre bucolique du parc des Promenades. Mercredi 3 août

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

Film d’animation américain de Joel Crawford (2020). Jeudi 4 août

CRUELLA

Comédie dramatique américaine de Craig Gillespie (2021), avec Emma Stone… Mercredi 10 août

1917

Film de guerre anglo-américain de Sam Mendes (2019), avec Georges Mackage, Dean-Charles Chapman…

Tous publics avec avertissement

Certaines scènes de guerre peuvent être de nature à choquer le public Mercredi 17 août

LES VIEUX FOURNEAUX

Comédie française de Christophe Duthuron (2018), avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud… Jeudi 18 août

LE DISCOURS

Comédie française de Laurent Tirard (2021) avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, François Morel… Au parc des Promenades

Début de séance à la tombée de la nuit

En cas de mauvais temps la séance sera annulée dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville