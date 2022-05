Cinéma en plein air

Cinéma en plein air, 4 août 2022, . Cinéma en plein air

2022-08-04 – 2022-08-04 EUR 0 0 A 19h: taloak, boissons et pop corn.

20h45: Séance de cinéma en plein air sur le fronton l’Age de Glace.

Entrée gratuite mais places limitées. A 19h: taloak, boissons et pop corn.

20h45: Séance de cinéma en plein air sur le fronton l’Age de Glace.

Entrée gratuite mais places limitées. +33 5 59 43 08 55 A 19h: taloak, boissons et pop corn.

20h45: Séance de cinéma en plein air sur le fronton l’Age de Glace.

Entrée gratuite mais places limitées. Biez Bat dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville