Cinéma en plein air

Cinéma en plein air, 4 août 2022



2022-08-04 22:00:00 – 2022-08-04 Cinéma en plein air organisé par la municipalité en collaboration avec Ciné Europe Plaisance.

Film diffusé (sous réserve) : « Hommes au bord de la crise de nerfs » de Audrey Dana. Synopsis : Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement… dernière mise à jour : 2022-06-28 par

