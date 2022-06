Cinéma en plein air

2022-07-26 – 2022-07-26 Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs de l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !

