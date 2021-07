Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Cinéma en plein air « 1917 » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Musée de la Grande Guerre, le vendredi 30 juillet à 22:00

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. _Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Pensez à apporter une couverture. Sous réserve de conditions météorologiques adaptées._

Entrée libre / Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Pensez à apporter une couverture.

Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux

2021-07-30T22:00:00 2021-07-30T23:59:00

