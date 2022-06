Cinéma en plein air : « 10 jours sans maman » Dax Dax Catégories d’évènement: 40180

Cinéma en plein air : « 10 jours sans maman » Dax, 15 juillet 2022, Dax. Fronton de la mairie 117 rue des Ecoles

2022-07-15 22:00:00

Dax 40180 EUR 0 0 Comédie familiale avec Franck Dubosc.

Antoine, DRH, va devenir le n°1 de sa boîte quand sa femme prend l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Il se retrouve seul à gérer la maison et leurs 4 enfants. Antoine est dépassé par les événements ! Comédie familiale avec Franck Dubosc.

+33 5 58 90 24 54

Comédie familiale avec Franck Dubosc.

Antoine, DRH, va devenir le n°1 de sa boîte quand sa femme prend l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Il se retrouve seul à gérer la maison et leurs 4 enfants. Antoine est dépassé par les événements !

Fronton de la mairie 117 rue des Ecoles Dax

