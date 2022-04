Cinéma : En Nous, 27 avril 2022, .

Cinéma : En Nous

2022-04-27 20:30:00 – 2022-04-27

Documentaire réalisée par Régis Sauder

Durée : 1h39

Synopsis : Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de français d’un lycée des quartiers Nord de Marseille, participait à un film avec ses élèves. A partir de l’étude de La Princesse de Clèves, Abou, Morgane, Laura, Cadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent aujourd’hui, les souvenirs se mélangent aux récits de leur vie et des obstacles à surmonter. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, d’égalité et de fraternité ? « Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile que ce que j’entreprends. », cette phrase du roman trouve plus que jamais écho en eux. En nous.

+33 5 62 39 00 54

dernière mise à jour : 2022-03-15 par