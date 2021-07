Hérouville-Saint-Clair DOMAINE DE BEAUREGARD Calvados, Hérouville-Saint-Clair Cinéma en Normandie DOMAINE DE BEAUREGARD Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à DOMAINE DE BEAUREGARD

Ce séjour sur le thème du cinéma donnera l’occasion aux jeunes d’écrire, de réaliser puis de monter un court-métrage. Une semaine durant, ils vivront ensemble « sur le plateau de tournage » comme une équipe de cinéma, et devridront alors scénaristes, acteurs, réalisateurs et producteurs.

535€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. DOMAINE DE BEAUREGARD HEROUVILLE SAINT CLAIR Hérouville-Saint-Clair Calvados

