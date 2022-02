Cinéma en jeux Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Cinéma en jeux Morcenx-la-Nouvelle, 19 avril 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Cinéma en jeux Morcenx-la-Nouvelle

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-19 16:30:00

Morcenx-la-Nouvelle Landes Dans le cadre des « Landes au printemps », Le Ludobus, la médiathèque et Cinéloisirs proposent une après-midi ludique et pédagogique.

14h : « La Forêt » Jeux, documentaires, applications numériques – Rdv au centre Jean Jaurès

15h : Cinéma, documentaire « Le chêne » dès 5 ans, durée 1h20 de Laurent Charbonnier

16h30 Goûter offert par Cinéloisirs

Ludobus- médiathèque – Cinéloisirs +33 7 76 17 03 55

Morcenx-la-Nouvelle

