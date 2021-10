Saint-Aubin de Médoc Esapce Villepreux - Salle Hermès Gironde, Saint-Aubin de Médoc Cinéma en famille – 10 jours sans Maman Esapce Villepreux – Salle Hermès Saint-Aubin de Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Aubin de Médoc

Cinéma en famille – 10 jours sans Maman Esapce Villepreux – Salle Hermès, 27 octobre 2021, Saint-Aubin de Médoc. Cinéma en famille – 10 jours sans Maman

Esapce Villepreux – Salle Hermès, le mercredi 27 octobre à 14:30

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve seul à devoir gérer leurs quatre enfants et la maison. Catastrophes et rebondissements placeront le père de famille dans des situations hilarantes. À partager en famille !

Entrée libre

Comédie de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alice David Esapce Villepreux – Salle Hermès Espace Villepreux Saint-Aubin de Médoc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Aubin de Médoc Autres Lieu Esapce Villepreux - Salle Hermès Adresse Espace Villepreux Ville Saint-Aubin de Médoc lieuville Esapce Villepreux - Salle Hermès Saint-Aubin de Médoc