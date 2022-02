Cinéma en drive-in Stade Pierre Charpentier Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Venez regarder seul ou en famille le film _L’Ascension_ dans un cadre insolite : l’intérieur de votre véhicule !

Gratuit

Visionnez votre film assis dans votre voiture Stade Pierre Charpentier La Gauterie 44430 LE LANDREAU Le Landreau Loire-Atlantique

