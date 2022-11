CINÉMA EN COPARY ‘ LE ROYAUME DES ÉTOILES ‘ Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

2022-12-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-09 20:00:00 20:00:00

Meuse 4 EUR Animation, Famille, Aventure. De Ali Samadi Ahadi.

Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl.

Sortie Nationale le 7 décembre 2022 (1h 24 min) – Tous publics dès 6 ans.

L’histoire :

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=EHygXGABPtM&t=2s Tarifs spécifiques pour les habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Adultes : 6 € 4€ / Tarif jeune – de 14 ans : 4.50 € 2,5 €

Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € : – 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour).

Réservation conseillée à la COPARY par téléphone ou à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement après 16h).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.

Plus de renseignements : 03 29 78 75 69 ou www.copary.fr ou https://www.facebook.com/cultureencopary/ Mairie de Revigny-sur-Ornain 1 Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

