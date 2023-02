CINÉMA EN COPARY ‘LA GRANDE MAGIE’ Mairie de Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Revigny-sur-Ornain 4 EUR CINÉMA en COPARY « LA GRANDE MAGIE ».

Comédie (musicale) dramatique de Noémie Lvovsky, par Eduardo De Filippo, Paolo Mattei. Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky.

Sortie le 8 février 2023 (1h50 min) – Tous publics .

Chansons signées par Feu¿! Chatterton

L’histoire :

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

« La Grande Magie, une comédie de troupe qui a plus d’un tour dans son sac. » Les Inrockuptibles Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=pvoh-a07fbg Tarifs spécifiques pour les habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes : 6 € 4€ / Tarif jeune – de 14 ans : 4.50 € 2,5 € / Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € : – 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour).

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement après 16h).

En partenariat avec la commune de Revigny/O. +33 3 29 78 79 92 http://www.copary.fr/ copary

