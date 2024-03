Cinéma en breton pour les écoles cinéma Les Studio Brest, lundi 8 avril 2024.

Cinéma en breton pour les écoles Une tournée de film d’animation en breton pour les écoles ! 8 – 18 avril cinéma Les Studio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:45:00+02:00 – 2024-04-08T10:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T09:30:00+02:00 – 2024-04-18T10:40:00+02:00

Depuis 2003, l’association Daoulagad Breizh organise une tournée de dessins animés doublés par Dizale. La tournée s’adresse aux élèves des écoles bilingues privées (Dihun), publiques (Divyezh) et Diwan. Cette année, il sera proposé deux projections différentes, une pour les plus petits (à partir de 3 ans) : avel er c’horz, un programme de trois court métrage d’animation : Avel Er C’horz, Aerouant Ha Dantelezh et An Unkorneg. Pour les plus grands (à partir de 7 ans) il sera projeté Pachamama, un film d’animation qui se passe dans la cordillère des Andes.

cinéma Les Studio 136 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne