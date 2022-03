Cinéma en breton Lannion, 23 mars 2022, Lannion.

Cinéma en breton Lannion

2022-03-23 – 2022-03-23

Lannion Côtes d’Armor

Dans le cadre du mois de la langue bretonne et de la Saint-Patrick de Cavan, Ti ar Vro et la distillerie Warenghem vous propose une projection en breton du film de Ken Loach “Lodenn an Aelez / La part des anges” (sous-titré en français). Un film mit en breton à savourer avec un verre de whisky evel just !

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur.

+33 2 96 49 80 55

Lannion

