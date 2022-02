Cinéma en breton – Laban, le petit fantôme Cinéville Parc Lann Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Pas Facile d’être un fantôme lorsque l’on a peur du noir… Laban le petit fantôme vit avec ses parents et sa soeur Labolina dans la cave du chateau “Gomorronsol”. De la recherche de sa petite sœur perdue à la découverte d’un terrible monstre, il apprendra à surmonter ses peurs dans six histoires composant un même film : Laban ne fait peur à personne, Mais où est donc Labolina ?, La visite au château,Un monstre un vrai, Milimina a disparu, Le père Noël. **Film d’animation** / Suède / 2006 / **44 min** / [www.lesfilmsdupreau.com](http://www.lesfilmsdupreau.com) Réalisateur : Lasse Persson Doublage : Dizale A partir de 3 ans. Conseillé aux cycles 1 et 2

2€50

Cinéville Parc Lann rue Aristide Boucicaut 56000 Vannes

2022-03-31

