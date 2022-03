Cinéma en breton : Fin ar Bed Cinéma les baladins Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma en breton : Fin ar Bed Cinéma les baladins, 17 mars 2022, Lannion. Cinéma en breton : Fin ar Bed

Cinéma les baladins, le jeudi 17 mars à 20:30

Le cinéma Les Baladins vous propose une séance en breton le jeudi 17 mars à 20h30. Séance suivie d’une rencontre débat avec le réalisateur Nicolas Leborgne. FIN AR BED : Une dimension thriller avec au cœur une famille qui se déchire. Fin ar bed est une course contre la montre qui bouleverse le destin des personnages. Plongé dans une atmosphère angoissante et lugubre, la série met est scène de multiples vengeances et de vies brisées, et amène les spectateurs à se questionner sur les liens du sang. A qui peut-on réellement faire confiance ?

9€

