Cinéma en breton et rencontre avec Nicolas Guillou : Plogoff 1980 Cinéma Arvor Roazhon, lundi 18 mars 2024.

Cinéma en breton et rencontre avec Nicolas Guillou : Plogoff 1980 Film doublé en breton par Dizale. Réalisé par Nicolas Guillou (2023). 1h38. En partenariat avec Dizale et Cinéma Arvor. Rencontre avec le réalisateur et les acteurs du film. Lundi 18 mars, 20h15 Cinéma Arvor 6,10 € adhérents Skol an Emsav

Début : 2024-03-18T20:15:00+01:00 – 2024-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T20:15:00+01:00 – 2024-03-18T22:30:00+01:00

Film doublé en breton par Dizale. Réalisé par Nicolas Guillou (2023). 1h38. En partenariat avec Dizale et Cinéma Arvor. Rencontre avec le réalisateur et les acteurs du film.

À la suite d’un projet de centrale nucléaire sur sa commune, Jeanne décide d’entrer dans la lutte. Avec sa famille, ses amis, elle va se battre pendant des mois pour dénoncer et empêcher cette installation. Arriveront-ils à faire basculer le projet de leur côté ? Un combat intense qui va devenir le témoignage d’une lutte historique.

Cinéma Arvor 11 rue Châtillon, Rennes Roazhon 35000 Su-Porzhoù-Houarn Il-ha-Gwilen Breizh

