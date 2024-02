Cinéma en breton et en gallo à Questembert Iris cinéma Questembert, vendredi 22 mars 2024.

Cinéma en breton et en gallo à Questembert Iris cinéma Questembert Vendredi 22 mars, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 17:00

Fin : 2024-03-22 19:00

Cinéma en breton et gallo Vendredi 22 mars, 17h00 1

Chaque année c’est Mizvezh ar brezhoneg et le Maiz du galo, Andon s’associe à la région pour organiser cette manifestation sur le pays de Questembert/Kistreberzh/Qhitembé.

Cette année nous vous proposons le 22 mars 2024 deux séances de cinéma pour enfants en breton à 17h30 à l’Iris Cinéma de Questembert/Kistreberzh.

Les séances sont gratuites.

A partir de 2 ans :

Loulou ha bleizi all (55mn)

Trois petit histoires pour les petits :

Loulou

Pelec’h ‘maout mamm gozh ?

Poltred ur bleiz

À partir de 6 ans :

ZOMBILENIUM (80mn)

Zombillenium, le parc d’attraction d’Halloween, est le seul endroit où les monstres peuvent se cacher à la vue de tous. Quand Hector menace de révéler l’identité de ses employés, le manager n’a pas d’autre choix que de l’embaucher.

E foar Zombilenium e vez lidet Halloween a-hed ar bloaz. Eno e c’hell an euzhviled kuzhañ dirak an holl. Met setu en em gavet Hektor,

hag emañ en soñj embann peseurt doare tud a zo eus an implijidi !

Ne c’hello Frañsis, ar rener, nemet tutañ anezhañ.

Nous proposons aussi une séance de cinéma en gallo, avec un intervenant de l’Institut du Galo pour discuter autour de la langue après la séance. Cette séance aura lieu le 29 mars 2024 à partir de 18h, toujours à l’Iris Cinéma de Questembert .

Astéris Le demaine és dieus (90mn)

GO · Nous vla don en 50 avant Jezus-Christ ; toute la Gaole ét empouillée o les Romains… Toute ? Nenna dame !

N-i a core un vilaije o d’inderçabls Gaolouéz qi se regoncent core e terjou devant l’envaïssou. Futë d’o ‘la, Jules Cezar decide de chanjer son pilum d’epaone : etant qe ses armées ne treûent pouint le chieu pour les prindr par force, i va les prindr par biao : ‘la q’ét la qhulture romaine qi va dezoriner les barbarins de gaolouéz-la. Cezar fèt don elijer, a côtë du vilaije, un ferieûz pllessis demeurancier a ajeter par des bourjouéz romains : « Le Demaine és Dieûs ». Nôs amins gaolouéz vont-ti se deqeneûtr o l’arjient e les qemoditës romaines ? Lou vilaije va-ti tourner atrape-tourists ? Astéris e Obélis vont tout fére pour qe les sonjeries de Cezar tourneraent en beûre de biqhe.

FR · Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non !

Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Projection suivie d’une discussion avec

l’Institut du Galo, autour du gallo,

son renouveau aujourd’hui et le doublage

des films.

Iris cinéma questembert rue du chanoine niol Questembert 56230 Morbihan