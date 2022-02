Cinéma en breton : « Al louarn bras drouk » (sous-titré) Centre culturel Passe Ouest, 26 mars 2022, Plœmeur.

Cinéma en breton : « Al louarn bras drouk » (sous-titré)

Centre culturel Passe Ouest, le samedi 26 mars à 10:30

« Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une Poule, un Lapin qui fait la Cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…Le grand méchant Renard n’est en fait pas bien méchant. Quand il essaie de s’attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Le gallinacé n’a pas peur une seconde. Renard repart bredouille. Désespéré, il prend des cours de férocité auprès du grand méchant Loup. Pensant être mieux armé, il s’en prend à des poussins venant de naître. Horreur, ces derniers le prennent pour leur mère. D’autres animaux de la basse-cour vont accompagner le grand méchant Renard dans ses folles aventures… » Le film est adapté de la bande dessinée éponyme signée Benjamin Renner. Une version moderne et gentiment azimutée des fables de La Fontaine.

Gratuit

Les associations Emglev Bro an Oriant et Div Yezh Plañvour soutenues par la mairie de Plœmeur vous proposent un dessin-animé en breton sous-titré en français !

Centre culturel Passe Ouest 11 Rue de Kervam, 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan



