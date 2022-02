Cinéma en breton – Aelia, la souris des moissons Cinéville Parc Lann, 31 mars 2022, Vannes.

Cinéma en breton – Aelia, la souris des moissons

du jeudi 31 mars au vendredi 1 avril à Cinéville Parc Lann

Les aventures extraordinaires d’Aelia, une adorable femelle souris des moissons. Le plus petit rongeur d’Europe, capturé un beau matin dans son marais de roseaux de Kervijen, en Bretagne, au bord de l’Océan Atlantique. Elle va alors rejoindre pendant près de deux mois un élevage luxueux, destiné à reproduire et à protéger l’espèce, avant d’être libérée dans une prairie en agriculture biologique. À l’échelle du minuscule, un conte animalier écologique et humoristique. **Un docufiction** / France (Bretagne) / 2020 / **52 min** Réalisateur : Jean-Yves COLLET Poduit en 2020 par Tita B Production (Douarnenez) et Flair Production. Organisé par Ti Ar Vro Gwened et Daoulagad Breizh.

2€50

[Scolaires] À l’échelle du minuscule, un conte animalier écologique et humoristique.

Cinéville Parc Lann rue Aristide Boucicaut 56000 Vannes Vannes Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T09:30:00 2022-03-31T10:15:00;2022-04-01T09:30:00 2022-04-01T10:15:00