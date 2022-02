cinéma : En attendant Bojangles Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Catégories d’évènement: Isère

LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

cinéma : En attendant Bojangles Les Avenières Veyrins-Thuellin, 11 février 2022, Les Avenières Veyrins-Thuellin. cinéma : En attendant Bojangles Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin

2022-02-11 – 2022-02-11 Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud

Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Les Avenières Veyrins-Thuellin EUR Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où Camille va trop loin, forçant Georges et leur fils à tout faire pour éviter l’inéluctable. lesavenieres@tousauxbalcons.com +33 4 74 33 66 22 Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN Autres Lieu Les Avenières Veyrins-Thuellin Adresse Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Ville Les Avenières Veyrins-Thuellin lieuville Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin Departement Isère

Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-avenieres-veyrins-thuellin/

cinéma : En attendant Bojangles Les Avenières Veyrins-Thuellin 2022-02-11 was last modified: by cinéma : En attendant Bojangles Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin 11 février 2022 Isère Les Avenières Veyrins-Thuellin

Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère