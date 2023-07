Journées européennes du patrimoine 2023 Cinéma Eldorado Dijon, 17 septembre 2023, Dijon.

Journées européennes du patrimoine 2023 Dimanche 17 septembre, 09h30 Cinéma Eldorado Entrée et déambulations libres

L’équipe de l’Eldorado et le collectif Eldo vous accueillent toute la matinée autour d’un petit-déjeuner convivial offert. Les portes du cinéma vous seront ouvertes et vous pourrez, entre deux activités (visite de cabine, initiation théorique à la projection argentique et numérique, braderie d’affiches) déambuler à votre guise, furtivement ou non, dans les arcanes de l’Eldo.

Une grande braderie d’affiches sera installée dans le hall du cinéma (grandes, petites, récentes, rares, de collection).

Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 66 51 89 https://cinemaeldorado.wordpress.com/ https://facebook.com/CinemaEldorado Découvrez exceptionnellement les coulisses d’une salle de cinéma : l’équipe vous expliquera le fonctionnement d’une cabine de projection ainsi que les bouleversements et évolutions techniques liés au très récent passage au cinéma numérique ! Une visite commentée de l’architecture du lieu vous sera également proposée, de la façade art déco aux récents travaux de rénovation et de mises aux normes au sein de l’Eldorado (par l’architecte Maxime Lecuyer, architecte de la réhabilitation de l’Eldorado en 2012).

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

