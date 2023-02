Cinéma : Ekumenopolis : Istanbul, ville sans limite Centre Paris Anim’Clavel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Chaque mois, le centre Paris Anim’ Clavel propose des projections gratuites ! Au programme ce mois-ci : Ekumenopolis : Istanbul, ville sans limite un documentaire. Synopsis Ekumenopolis : Istanbul, ville sans limite est un documentaire de Imre Azem. La croissance d’Istanbul s’est toujours faite depuis les années 1950, au mépris de la nature et de l’urbanisme. Comme l’évoque Mücella Yapıcı, membre de la Chambre des Architectes d’Istanbul, s’il semblerait inimaginable de faire construire un hôtel dans Central Park à New York, à Istanbul, on a pas hésité à faire construire des barres d’hôtel au milieu des parcs et sites historiques. Fiche technique Réalisation : Imre AzemDocumentaireDurée : 88 min Des films gratuits tout au long de l’année Les Centres Paris Anim’ et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement proposent des projections gratuites tout au long de l’année. Profitez-en ! Centre Paris Anim’Clavel 24 bis rue clavel 75019 Paris Contact : 0142408778 https://www.facebook.com/CentreClavel https://www.facebook.com/CentreClavel

