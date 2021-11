Marnay Marnay 70150, Marnay Cinéma : EIFFEL Marnay Marnay Catégories d’évènement: 70150

Marnay

Cinéma : EIFFEL Marnay, 23 novembre 2021, Marnay. Cinéma : EIFFEL Marnay

2021-11-23 – 2021-11-23

Marnay 70150 Marnay Haute-Saône 4.2 EUR Cinéma : Mardi 23 novembre 2021 à 20 h 30, aura lieu la projection du film “EIFFEL” de Martin Bourboulon, avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre

Deladonchamps, elle aura lieu à la salle culturelle Anne Frank à Marnay. Synopsis : “Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. ”

Biopic – français – 1h49 https://www.ecranmobilebfc.org/eiffel Cinéma : Mardi 23 novembre 2021 à 20 h 30, aura lieu la projection du film “EIFFEL” de Martin Bourboulon, avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre

Deladonchamps, elle aura lieu à la salle culturelle Anne Frank à Marnay. Synopsis : “Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. ”

Biopic – français – 1h49 Marnay

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 70150, Marnay Autres Lieu Marnay Adresse Ville Marnay lieuville Marnay