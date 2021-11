Saint-Germain-les-BellesSaint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne, Saint-Germain-les-Belles Cinéma « “EIFFEL » » à Saint Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-BellesSaint-Germain-les-Belles Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Synopsis et détails :

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Tarifs : adultes 5,50 € / abonnés 5,00 € / enfants -13 ans 4,00 €

Pour les films 3D + 1,00 € Ciné Plus en Limousin avec le soutien de la municipalité et du Comité des Fêtes de Saint Germain Les Belles a le plaisir de vous proposer la projection d’une comédie : “EIFFEL »

MARDI 7 DÉCEMBRE A 20H30 A LA SALLE DES FÊTES Synopsis et détails :

