Carmen Cinéma Égletons, 15 juin 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15

Le nouveau spectacle torride de Damiano Michieletto reproduit toute la passion et l’intensité de la musique de Bizet, notamment dans l’ »Habanera » sensuelle de Carmen et le vibrant « Air du Toréador ». Antonello Manacorda dirige une formidable équipe de comédiens internationale, avec Aigul Akhmetshina dans le rôle principal. A 15h, cinéma l’Esplanade. Tarif : 14€ à 16€..

EUR.

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières