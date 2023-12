Le lac des cygnes Cinéma Égletons, 1 juin 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-01

Au cours d’une partie de chasse, le prince Siegfried tombe par hasard sur une volée de cygnes. L’un d’entre eux se transforme en une magnifique créature humaine, Odette, dont il s’éprend sur le champ. Mais Odette est liée par un sort qui l’enferme dans le corps d’un cygne pendant la journée. Siegfried arrivera-t-il à la libérer ?

La superbe musique de Tchaïkovski, associée à l’imagination suggestive du chorégraphe Liam Scarlett et du décorateur John Macfarlane, décuple la portée dramatique de ce grand classique du ballet de Marius Petipa et Lev Ivanov. Le Lac des cygnes reste à ce jour l’une des œuvres les plus appréciées du ballet classique. A15h, cinéma l’Esplanade. Tarif plein : 14€ – tarif réduit : 10€ – 6/14ans : 8€.

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



