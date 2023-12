Madame Butterfly Cinéma Égletons, 4 mai 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04

Quand la jeune geisha, Cio-Cio-San, épouse l’officier de marine américain Pinkerton, elle croit s’engager dans un véritable mariage pour la vie. Abandonnant sa religion et sa communauté, elle apprendra trop tard que, pour Pinkerton, leur mariage n’est qu’une illusion, aux conséquences tragiques.

Avec une musique qui comprend l’aria de Butterfly « Un bel dì, vedremo » (« Un beau jour ») et le « Chœur à bouche fermée », l’opéra de Giacomo Puccini est ravissant et déchirant. Le magnifique spectacle de Moshe Leiser et de Patrice Caurier s’inspire des images européennes du Japon du 19e siècle. Asmik Grigorian joue le rôle de Cio-Cio-San, sous la direction de Kevin John Edusei. A 15h, cinéma l’Esplanade. Tarif : 14€ à 16€.

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



