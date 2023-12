Manon- Ballet Cinéma Égletons, 9 mars 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

Cette adaptation du roman de l’Abbé Prévost présente Kenneth MacMillan au sommet de son art. Sa connaissance approfondie de la psychologie humaine et sa maîtrise de la chorégraphie narrative s’expriment pleinement dans les duos passionnés du couple central, empreints d’un désir viscéral et pressant. Le combat que mène l’héroïne pour échapper à la pauvreté fait de Manon l’un des ballets les plus dramatiques et bouleversants, mis en valeur par les décors suggestifs de Nicholas Georgiadi qui reflètent la juxtaposition entre les origines pauvres de Manon et le monde luxueux auquel elle voudrait tant appartenir. La saison 2023/24 fête le centenaire de Nicholas Georgiadis. A 15h, au cinéma l’Esplanade. Tarif : 14€ à 16€..

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



