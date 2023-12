La vraie vie des pirates Cinéma Égletons, 15 février 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15

Après avoir raconté l’histoire des Trois Mousquetaires à deux en une demi-heure, la compagnie AfAg théâtre se lance le sabre à la main à l’abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau , bien entendu. Si on aime bien les Pirates ! , c’est pas seulement parce qu’ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de retraite ni parce qu’ils n’aimaient pas les types qui vivent dans des palais, c’est surtout parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre, loin du joug des gouvernants.et c’est aussi pour ça qu’on les a tués. Comme Hollywood fait n’importe quoi avec les histoires de Pirates ! , on a décidé de faire un documentaire animalier sur la vraie vie des Pirates !, mais bon, on a complètement raté aussi, ce qui montre bien que les pirates ne font jamais ce qu’on veut qu’ils fassent. A 20h, cinéma l’Esplanade. Tarifs de 8 € à 10 €..

Après avoir raconté l’histoire des Trois Mousquetaires à deux en une demi-heure, la compagnie AfAg théâtre se lance le sabre à la main à l’abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau , bien entendu. Si on aime bien les Pirates ! , c’est pas seulement parce qu’ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de retraite ni parce qu’ils n’aimaient pas les types qui vivent dans des palais, c’est surtout parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre, loin du joug des gouvernants.et c’est aussi pour ça qu’on les a tués. Comme Hollywood fait n’importe quoi avec les histoires de Pirates ! , on a décidé de faire un documentaire animalier sur la vraie vie des Pirates !, mais bon, on a complètement raté aussi, ce qui montre bien que les pirates ne font jamais ce qu’on veut qu’ils fassent. A 20h, cinéma l’Esplanade. Tarifs de 8 € à 10 €.

Après avoir raconté l’histoire des Trois Mousquetaires à deux en une demi-heure, la compagnie AfAg théâtre se lance le sabre à la main à l’abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau , bien entendu. Si on aime bien les Pirates ! , c’est pas seulement parce qu’ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de retraite ni parce qu’ils n’aimaient pas les types qui vivent dans des palais, c’est surtout parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre, loin du joug des gouvernants.et c’est aussi pour ça qu’on les a tués. Comme Hollywood fait n’importe quoi avec les histoires de Pirates ! , on a décidé de faire un documentaire animalier sur la vraie vie des Pirates !, mais bon, on a complètement raté aussi, ce qui montre bien que les pirates ne font jamais ce qu’on veut qu’ils fassent. A 20h, cinéma l’Esplanade. Tarifs de 8 € à 10 €.

EUR.

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières