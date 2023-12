Ballet Casse-noisette Cinéma Égletons, 30 décembre 2023, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30

Retrouvez Clara à un agréable réveillon de Noël qui se transforme en aventure magique une fois que tout le monde est couché. Vous serez émerveillés par le génie de la musique de Tchaïkovski, tandis que Clara et son Casse-Noisette enchanté se battent contre le Roi des Souris et rendent visite à la Fée Dragée au somptueux Royaume des Friandises. Le spectacle très apprécié de Peter Wright, créé pour le Royal Ballet, avec les magnifiques décors d’époque de Julia Trevelyan Oman, reste fidèle à l’esprit de ce classique du ballet festif, qui associe l’excitation du conte de fées à l’art spectaculaire de la danse classique. A 15, cinéma l’Esplanade, tarif de 14€ à 16€..

EUR.

Cinéma Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



