COEUR DE GOSPEL CHANTE NOEL Dimanche 17 décembre, 14h00 Cinéma Eden-théâtre 10 / 8€

Début : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00

Les plus grands classiques des chants de Noël revisités avec des chœurs Gospel, et un clin d’œil à Disney, pour le plaisir des petits et des grands

