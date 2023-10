« Vé Qui Y’a » à La Ciotat Cinéma Eden-théâtre La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat « Vé Qui Y’a » à La Ciotat Cinéma Eden-théâtre La Ciotat, 4 novembre 2023, La Ciotat. « Vé Qui Y’a » à La Ciotat Samedi 4 novembre, 19h00 Cinéma Eden-théâtre Vé Qui Y’a ! c’est Lux B qui fait le facteur dans Malaterra le film de Philippe Carrese.

Vé qui Y’a ! c’est Philippe Carrese qui illustre les articles des Chourmo sortis dans le « Vé qui Y’a ».

Alors empêche-nous d’organiser une projection autour de ces deux chourmos résolument anti-centralistes, fiers de leur ville, utilisant tout deux un occitan décomplexé.

A la débuta, un concert de Moussu T e Lei Jovents en ballade.

Soirée organisée par Massillia Chourmo, Ciotat Chourmo et Caminòts Bolégans.

Renseignement 07.82.38.11.03

– Ouverture des portes à19h

– 20h apéro digital animé par Le Son des Collègues.

– 21h Showcase

– Projection du Film Malaterra à la suite.

Réservation sur www.edencinemalaciotat.com ou directement au cinéma.

Restauration et buvette sur place.

Tarif : 7,50€

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

