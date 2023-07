Ateliers & Stages Vidéo Cinéma Eden Monségur Catégories d’Évènement: Gironde

Monségur Ateliers & Stages Vidéo Cinéma Eden Monségur, 13 juillet 2023, Monségur. Ateliers & Stages Vidéo 13 juillet – 24 août Cinéma Eden Gratuit & à partir de 7 ans – Réservation au 05 56 71 95 58 – Pour les stages prévoir un repas pour le midi / Possibilité de ramener des jouets pour les animer lors du stage de stop-motion Bande Originale (33) vous propose des ateliers & stages de créations vidéos tout l’été !

Venez découvrir & expérimenter différents métiers du cinéma, devenez réalisateur le temps d’un week-end, et découvrez les ficelles du métier !

13/07: Atelier Effets spéciaux

15-16/07 : Stage de film en Stop Motion

27/07: Atelier « Apprenti cinéaste »

10/08 : Atelier Stop Motion

19-20/08 : Stage de film à Effets Spéciaux

24/08 : Atelier « Bruiteur » Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt 33580 Monségur Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556719558 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinema-eden.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

©Bande Originale (33)

