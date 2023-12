CONFÉRENCE – MONET, DES MEULES DE FOIN AUX NYMPHÉAS Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

fin : 2024-01-19 . Soleil, brume, reflets : Monet, des meules de foin aux nymphéas Conférence proposée par l’Université Permanente. Par Diane Gouard, historienne de l’art, conférencière, enseignante en histoire de l’art. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les artistes se confrontent de nouveau avec la nature, les subtiles variations d’atmosphère, de lumière, de couleur. La révolution photographique encourage les peintres à tenter des expériences pour rendre compte du passage du temps. Claude Monet se livre à ce jeu avec passion. EUR.

Cinéma Eden 3 Rue Andrée et Marcel Braud

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

