CINÉ-ADAPTÉ : ÉLÉMENTAIRE Cinéma eden 3 Ancenis-Saint-Géréon, 12 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Projection du film élémentaire. Une séance handi-accueillante ouverte à tous où la norme est définie par les personnes ayant des troubles du comportement. A partir de 6 ans..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Cinéma eden 3 Place de la Gare

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Screening of the film élémentaire. A handi-accommodating screening open to all, where the norm is defined by people with behavioral problems. Ages 6 and up.

Proyección de la película élémentaire. Proyección abierta a todos, en la que la norma la definen las personas con problemas de conducta. A partir de 6 años.

Vorführung des Films Elementary. Eine behindertenfreundliche Sitzung, die für alle offen ist und in der die Norm von Menschen mit Verhaltensstörungen definiert wird. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire