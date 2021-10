Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme Cinéma : Dune Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Cinéma : Dune Dieulefit, 15 octobre 2021, Dieulefit. Cinéma : Dune 2021-10-15 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-17 Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve

Dieulefit Drôme Dieulefit Film en VOST . Durée 2h36m

Drame, SF de Denis Villeneuve

Par Jon Spaihts, Denis Villeneuve

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac cinelabor@gmail.com +33 4 75 46 41 57 http://www.cinelabor.com/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Lieu Dieulefit Adresse Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Ville Dieulefit