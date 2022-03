Cinéma du réel Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cinéma du réel Bibliothèque de la Halvêque, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30 Sur inscription

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Tout public Sur inscription Le mystère des oiseauxEn collaboration avec La Cinémathèque du documentaire et Images en bibliothèques, le festival Cinéma du réel vous propose de voir deux films français issus de la compétition 2022. > Langue des oiseaux de Erik Bullot, 2022 (54 mn)Une exploration des vertus de la traduction et du désir de communication entre les humains et les oiseaux. Raconté par une narratrice depuis le futur, après la sixième extinction, une observation des tentatives menées pour établir un échange possible.> 7h15 – Merle noir de Judith Auffray, 2021 (30 mn)Depuis sa cabane en Lozère, Jean écoute et enregistre les sons des animaux qui peuplent le territoire alentour. Une nuit, il entend le cri d’un animal inconnu. Accompagné de Mana, qui chante avec les oiseaux, il part à la recherche de la mystérieuse créature. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bibliothèque de la Halvêque Adresse 23 Rue Léon Serpollet Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Bibliothèque de la Halvêque Nantes Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque de la Halvêque Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cinéma du réel Bibliothèque de la Halvêque 2022-04-30 was last modified: by Cinéma du réel Bibliothèque de la Halvêque Bibliothèque de la Halvêque 30 avril 2022 Bibliothèque de la Halvêque Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique