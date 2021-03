Cinéma du réel 2021 En ligne, 12 mars 2021-12 mars 2021, Paris.

Cinéma du réel 2021

du vendredi 12 mars au dimanche 21 mars à En ligne

**Les salles de spectacles et de cinéma restant fermées, le** [**Cinéma du réel**](https://www.cinemadureel.org/) **proposera du 12 au 21 mars une forme spécifique et fédératrice sur** [**CANALRÉEL**](https://www.canalreel.com/)**. Une nouvelle expérience de festival dématérialisé, avec, au programme, tous les jours, en direct et en simultané, des films, des débats et des rencontres.** Au programme, une compétition de films français et internationaux, l’intégrale des films du cinéaste Pierre Creton, la programmation « Cinéaste en son jardin », qui vient, en regard de cette rétrospective, mettre en lumière des cinéastes qui ont choisi la nature comme lieu de vie et de cinéma. La section Front(s) populaire(s) revient cette année sous la thématique « À quoi servent les citoyens ? ». Le festival parlé, temps de parole donné aux praticiens, explorera les rapports entre littérature et cinéma documentaire. Et aussi, des séances spéciales avec des avant-premières, des raretés et des inédits et Paris DOC, la plateforme professionnelle.

3€ la séance, pass journée 8€

43e édition du festival international de films documentaires

En ligne Centre Pompidou Paris Paris 3e Arrondissement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T16:00:00 2021-03-12T23:00:00;2021-03-13T13:00:00 2021-03-13T23:30:00;2021-03-14T13:00:00 2021-03-14T23:30:00;2021-03-15T10:30:00 2021-03-15T23:30:00;2021-03-16T13:00:00 2021-03-16T23:00:00;2021-03-17T10:30:00 2021-03-17T23:45:00;2021-03-18T10:30:00 2021-03-18T23:15:00;2021-03-19T13:00:00 2021-03-19T23:30:00;2021-03-20T10:30:00 2021-03-20T23:15:00;2021-03-21T13:00:00 2021-03-21T22:30:00