JE SUIS UNE FILLE NEE DNAS UN CORPS DE GARCON Cinéma du Pole Culturel Favols Carbon-Blanc, 25 novembre 2023, Carbon-Blanc.

« Not About me » est un film choc du jeune réalisateur girondin Zian Palau où les préjugés sont mis à mal. Lili découvre peu à peu sa véritable identité et tente de s’intégrer dans une société très normalisée et hostile à l’acceptation de soi. À l’issue de la projection, les spectateurs pourront échanger avec le réalisateur et l’association Le Girophard spécialisée dans la lutte contre les discriminations LGBTI+ en Gironde.

En partenariat avec le Girophard et Zian Production

Cinéma du Pole Culturel Favols Parc Favols, 33560 Carbon Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

