LIBRE D’ETRE SOI-MEME Cinéma du Pole Culturel Favols Carbon-Blanc, 11 novembre 2023, Carbon-Blanc.

LIBRE D’ETRE SOI-MEME Samedi 11 novembre, 20h00 Cinéma du Pole Culturel Favols Entrée gratuite, à partir de 14 ans

« Parce qu’il est arrivé le moment où je cesse de vouloir toujours plaire à tout le monde, où je cesse de faire de mon mieux pour rentrer dans des cases, où je cesse de trouver le compromis acceptable entre moi et les autres. Et, c’est à ça, justement, que ça réfléchit. À ce besoin ravageur d’amour et de reconnaissance et à la nécessité d’être libre.». DRAG n’est ni un spectacle sur les drag-queens, ni une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même.

En partenariat avec la Compagnie les Petites Secousses et l’IDDAC

Cinéma du Pole Culturel Favols Parc Favols, 33560 Carbon Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

