Gironde LES METIERS ONT-ILS UN GENRE ? Cinéma du Pole Culturel Favols Carbon-Blanc, 10 novembre 2023, Carbon-Blanc. LES METIERS ONT-ILS UN GENRE ? Vendredi 10 novembre, 19h00 Cinéma du Pole Culturel Favols Entrée payante, tarif unique 5 euros, ou carte jeune, tout public Le film « Sage homme » retrace l’histoire de Léopold, qui après avoir raté le concours d’entrée en médecine, intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. La projection sera suivie d’un temps d’échange convivial avec le public.

