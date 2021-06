Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne 73210, Aime-la-Plagne Cinéma du mercredi à Aime Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Catégories d’évènement: 73210

Aime-la-Plagne

Cinéma du mercredi à Aime Aime-la-Plagne, 9 juin 2021-9 juin 2021, Aime-la-Plagne. Cinéma du mercredi à Aime 2021-06-09 17:30:00 17:30:00 – 2021-06-09 22:30:00 22:30:00

Aime-la-Plagne 73210 EUR 73210 ZIMAGES vous propose de revivre l’ambiance cinéma à Aime !



17h30 : CALAMITY

