Film « jour de fête » – les rencontres sur le plateau Cinéma du casino Saint-Valery-en-Caux, 4 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Le film « jour de fête » sera projeté au cinéma du casino à 15h (film de Jacques Tati)..

2023-10-04 15:00:00 fin : 2023-10-04 . .

Cinéma du casino

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



The film « Jour de fête » (party day) by Jacques Tati will be shown at the Casino cinema at 3pm.

La película « Jour de fête », de Jacques Tati, se proyectará en el cine Casino a las 15.00 horas.

Im Kino des Casinos wird um 15 Uhr der Film « jour de fête » (Film von Jacques Tati) gezeigt.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche