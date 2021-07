Contrisson Contrisson Contrisson, Meuse CINÉMA DRIVE-IN – BOHEMIAN RHAPSODY Contrisson Contrisson Catégories d’évènement: Contrisson

Meuse

CINÉMA DRIVE-IN – BOHEMIAN RHAPSODY Contrisson, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Contrisson. CINÉMA DRIVE-IN – BOHEMIAN RHAPSODY 2021-07-10 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-10

Contrisson Meuse Contrisson Film biopic du 31 octobre 2018 (2h15min)

Tous publics à partir de 10 ans,

de Bryan Singer, par Anthony McCarten, Anthony McCarten

L’histoire :

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=-9WPJ46FdAE En cas de mauvais temps repli à l’école primaire de Contrisson (sans les voitures).

venez avec votre transat, à défaut des chaises seront mises à disposition (sans réservation).

Port de masque obligatoire en fonction des règles sanitaires en vigueur.

En partenariat avec la commune de Contrisson et les associations locales. culture@copary.fr +33 3 29 78 79 92 COPARY dernière mise à jour : 2021-07-01 par

