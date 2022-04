Cinéma ” Downtown Abbey 2 ” en V0STF Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Cinéma ” Downtown Abbey 2 ” en V0STF Villeneuve-Loubet, 11 mai 2022, Villeneuve-Loubet. Cinéma ” Downtown Abbey 2 ” en V0STF Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

2022-05-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-11 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet EUR Drame / Historique en VOSTF Anglais

Réalisation Michael Engler ( 2022 )

Synopsis >Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. +33 4 22 13 60 70 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet Departement Alpes-Maritimes

Cinéma ” Downtown Abbey 2 ” en V0STF Villeneuve-Loubet 2022-05-11 was last modified: by Cinéma ” Downtown Abbey 2 ” en V0STF Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 11 mai 2022 Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes