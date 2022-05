Cinéma – Downton Abbey (V.F & V.O sous-titrée)

Cinéma – Downton Abbey (V.F & V.O sous-titrée)

2022-05-11 – 2022-05-17 DRAME, HISTORIQUE – GRANDE-BRETAGNE – 2H06

Réalisation : Simon Curtis.

Avec : Hugh Bonneville, Alex McQueen, Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGovern…. La famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à Downton Abbey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, mais un réalisateur hollywoodien veut transformer la demeure en plateau de cinéma. Au même moment, ils apprennent que Lady Violet vient d’hériter d’une villa située dans le sud de la France. Elle enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé. Séances :

– Mercredi 11 mai # 20h30 VO

– Jeudi 12 mai # 18h VF

– Vendredi 13 mai # 18h VO

– Dimanche 15 mai # 18h VF

– Mardi 17 mai # 18h VO

Avec : Hugh Bonneville, Alex McQueen, Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGovern…. La famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à Downton Abbey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, mais un réalisateur hollywoodien veut transformer la demeure en plateau de cinéma. Au même moment, ils apprennent que Lady Violet vient d’hériter d’une villa située dans le sud de la France. Elle enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé. Séances :

