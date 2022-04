CINEMA : DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

CINEMA : DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE La Vôge-les-Bains, 18 mai 2022, La Vôge-les-Bains. CINEMA : DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE La Vôge-les-Bains

2022-05-18 17:30:00 – 2022-05-11 19:30:00

La Vôge-les-Bains Vosges Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière. La Vôge-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse Ville La Vôge-les-Bains lieuville La Vôge-les-Bains Departement Vosges

La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-voge-les-bains/

CINEMA : DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE La Vôge-les-Bains 2022-05-18 was last modified: by CINEMA : DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains 18 mai 2022 La Vôge-les-Bains Vosges

La Vôge-les-Bains Vosges